日本未来入市干预将以出击时机取胜 而非规模

路透东京8月12日电---日本当局未来若想大举干预遏制日圆急升,或许得不到七国集团(G7)的明确认可,因而不得不倚重有限的择机奇袭方式,阻止日圆遭积极炒升.

这意味着,尽管日本一再口头示警,但日本政府上周创纪录的4.6万亿(兆)日圆(600亿美元)汇市干预行动,不太可能成为类似2003年大卖35万亿日圆那种长期干预的起点.

"日本决策官员声称日本政府干预汇市已获得G7一些赞同.但从声明来判断,我怀疑其真实性."NLI研究所资深分析师Yasuhide Yajima称.

"尽管如此,我认为日本政府大概会再次干预.政府不会坐视不理,任由日圆刷新高点."

日本财务大臣野田佳彦多次提及他与G7官员讨论的内容,试图让市场感到紧张,但日本当局对抗全球货币重新定位趋势之举,能获得多大同情令人存疑.

退回到2003年,日本是当时唯一遭受通缩和严重经济下滑馀波打击的主要经济体,因此比较容易获得G7的理解.

当时美国政府意识到,日本经济复苏从而摆脱金融危机,符合美国利益,若日本金融危机处理不当,可能重创全球市场.

而今年3月,日圆创下纪录高位後,G7联合行动拉低日圆,这是在展示G7与饱受灾难的日本休戚与共.

日本干预汇市与日圆走势图表,可点击(link.reuters.com/byc92s)

**美元疲弱**

分析师也指出,五个月前日圆飙升,主要是因为市场臆测资金将汇回日本.而这次,则是由于担忧美国经济状况,导致美元全线走疲,成为推高日圆的主要因素.

鉴于大规模干预或许不太能被国际夥伴接受,而按兵不动亦将惹怒日本出口商,日本当局可能会精心挑选干预时机来达到"震撼"效果.

野田佳彦已经向市场透露一些政府的思考模式,他指出海外事件影响干预时间的决定,并暗示,若某个影响市场的事件有降低干预效果的风险,日本当局或许就不会出手.

他曾表示,日本政府等到美国达成债务上限协议後,才于8月4月入场干预.他亦曾暗示,日本当局一直密切观察市场对美联储周二决议的反应,以决定是否需要任何行动.

日本央行看来势必会避免从市场中抽走干预挹注日圆,以便达到最大干预效果.消息人士对路透表示,央行也准备在出现任何压力迹象之时,向市场提供大量资金,而且如果经济复苏受到威胁,日本央行甚至可能会考虑进一步放宽货币政策.

负责汇率政策的财务省,能够发行约45万亿日圆日本政府短期证券,取得干预行动的日圆经费.也就是说,尽管从去年以来发动一系列外汇干预措施,财务省仍有约40万亿日圆可用,要再度干预市场是绰绰有余.

G7本周发表声明,主张合作行动以确保市场稳定,日本当局将它解读为暗示G7准备好万一汇市剧烈波动将联合干预.

**无意联手干预?**

但声明中另一句惯例说法,主张汇率应由市场决定,则被市场解读成G7无意联合行动的讯号.

有人甚至猜测G7不满日本片面行动,欧洲央行总裁特里谢表示,汇率干预"应建立在多方同意的基础之上."

由于联合干预或大规模单方干预似乎都已经不太可能,市场可能会准备好迎接不时出现的小规模狙击,但未必会在日圆急升时出现.

野田佳彦最新的说法是,他正在思索如何减轻日圆升值影响,这也暗示了日本政府的期望目标并不太高.日本当局的目的是不让买进日圆变成零风险的押注,而不是想持续性地削弱日圆.

政府也可能寻求日本央行协助,央行有可能再次放宽货币政策,以抑制强势日圆对企业信心的负面影响.

事实上,政府可能希望更依赖央行来遏制强势上涨的日圆.

日本经济财政大臣与谢野馨本周表示,日本应当进一步研究量化宽松措施的范围,而首相菅直人则表示,他希望日本央行会继续运用宽松货币政策支持经济.(完)

--编译 田建华/王翔琼/李春喜;审校 蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。