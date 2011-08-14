中国研制轻轨列车首次出口土耳其

美国穆斯林入境禁令遭法官阻挡 总统特朗普誓言赢得上诉
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
路透北京8月14日电---中国官方媒体报导称，土耳其将迎来第一批由中国自主研发生产的新型轻轨列车。不过，中国7月底动车脱轨事故可能阻碍中国列车技术出口计划。
据《人民日报》报导，这批轻轨列车将在土耳其第三大城市--伊兹密尔市使用，由中国南车株洲电力机车有限公司制造。
该报引述南车株机公司总经理徐宗祥的话称，此次向土耳其出口轻轨列车，是该公司进军欧洲市场的第一步，该公司将有能力向其他国家与地区提供高科技铁路技术与服务。(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
民调显示，菲永在4月23日的第一轮选举得票率料在18-20%，落后极右派候选人勒庞(Marine Le Pen)的25%，及中间派独立候选人马克龙(Emmanuel Macron)的21-22%。
路透华盛顿2月3日 - 美国总统特朗普周五稍早发出推文指出，“伊朗正在玩火”，“他们不感谢奥巴马对他们仁慈。我可不一样。”