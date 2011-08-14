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时事要闻 | 2011年 8月 15日 星期一 07:48 BJT

中国研制轻轨列车首次出口土耳其

路透北京8月14日电---中国官方媒体报导称，土耳其将迎来第一批由中国自主研发生产的新型轻轨列车。不过，中国7月底动车脱轨事故可能阻碍中国列车技术出口计划。

据《人民日报》报导，这批轻轨列车将在土耳其第三大城市--伊兹密尔市使用，由中国南车株洲电力机车有限公司制造。

该报引述南车株机公司总经理徐宗祥的话称，此次向土耳其出口轻轨列车，是该公司进军欧洲市场的第一步，该公司将有能力向其他国家与地区提供高科技铁路技术与服务。(完)

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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