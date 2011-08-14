中国研制轻轨列车首次出口土耳其

据《人民日报》报导，这批轻轨列车将在土耳其第三大城市--伊兹密尔市使用，由中国南车株洲电力机车有限公司制造。

该报引述南车株机公司总经理徐宗祥的话称，此次向土耳其出口轻轨列车，是该公司进军欧洲市场的第一步，该公司将有能力向其他国家与地区提供高科技铁路技术与服务。(完)