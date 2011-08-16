（更正）市民周日上街抗议 大连决定搬迁PX项目

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
（内文第一段“数万”不准确，更正为“上万”。）
路透北京8月14日电(记者 Sui-Lee Wee)---大连市政府周日下令福佳大化PX项目立即停产。此前大连上万市民当天在市政府门口的人民广场抗议，要求搬迁该厂。
抗议者与警察在市政府门前发生小规模冲突，但未有人员受伤报告。
新华社援引政府声明称，大连市政府承诺搬迁该厂，但报导未提到该厂可能被搬迁至何处。
报导称，声明发布後，目击者看到一些抗议者离开市政府前的人民广场。
官方媒体上周一曾报导称，因受台风“梅花”影响，大连福佳大化的PX项目码头防波堤曾发生坍塌，险些酿成泄露。
PX又名对二甲苯(paraxylene)，是一种有毒的石化产品。
尽管当局修复了防波堤并坚称未检测到有毒物质泄漏，但此事引发了民众对PX可能会被泄漏的恐慌情绪，进一步加深了民众对该项目的排斥。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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