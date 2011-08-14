利比亚反抗军与政府代表谈判--消息

路透突尼斯8月14日电---据知情人士透露，利比亚反抗力量与卡扎菲政府的代表周日晚在突尼斯南部一家酒店举行谈判。

这名要求匿名的知情人士称，此次闭门会议在突尼斯靠近利比亚边境的一家酒店举行，但他未透露哪些人参与了谈判。