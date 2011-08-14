利比亚反抗军与政府代表谈判--消息

美国穆斯林入境禁令遭法官阻挡 总统特朗普誓言赢得上诉
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
路透突尼斯8月14日电---据知情人士透露，利比亚反抗力量与卡扎菲政府的代表周日晚在突尼斯南部一家酒店举行谈判。
目前尚未获得卡扎菲政府或反抗力量证实此次会谈。
这名要求匿名的知情人士称，此次闭门会议在突尼斯靠近利比亚边境的一家酒店举行，但他未透露哪些人参与了谈判。
这名消息人士说：“反抗力量代表与卡扎菲代表正在会谈。”(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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