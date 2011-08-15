意大利呼吁推行欧元债券 英国支持财政联盟

* 意大利经济部长特雷蒙蒂希望发行欧元债券,德国不同意

* 希腊称欧元债券本可抵御债务危机

* 德国约三分之一的人预计,欧元将在10年内消失

路透罗马8月13日电---在法德两国下周举行峰会之前,意大利经济部长特雷蒙蒂再次呼吁欧元区应更协调的应对欧元区债务危机,包括发行欧元债券.

特雷蒙蒂重提联合发行欧元债券的构想,并称这是是欧债危机的"首要解决方案".此举实际上将把单个国家的债务分摊到区内各国头上.

他于周六表示,"如果一早就推行了欧元债券,我们也不会走到如今这步田地."

但这个构想却被德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)当即否决,他表示,欧元债券会通过削弱成员国的财政纪律而削弱欧元的基础.

"只要成员国各自实施其金融财政政策的话,我就排除欧元区债券的可能.我们需要不同的利率,这样才有可能有动力和约束,迫使各国保持财政稳定,"他对德国《明镜》周刊(Der Spiegel)说.

"没有那种稳定的话,就没有联合货币的基础."他说.

这段评论点出了欧元区协同因应债务危机时的严重分歧.欧债危机上周戏剧化升温,市场将焦点转向欧元区负债最沉重的国家意大利.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐周二将在巴黎会面,特雷蒙蒂称外界对此会面抱有"强烈的期待".

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)称现在欧元区17个成员国可能需要某种财政联盟,突显出欧债危机延烧至欧元区以外的忧心.

在被问及欧元区唯一的解决办法是否就是某种形式的财政联盟,他对BBC电台表示,"简而言之,是的."

德国周日画报周六的最新民调显示,有31%的德国人相信2021年前欧元将会消失.这更突显出欧元处境危如累卵.

**欧元区**

"大都要取决于未来几天有关欧洲及为了欧洲而可能做出的决定,"特雷蒙蒂在记者会上表示.他详述了一些举措,像是周五晚间意大利公布的455亿欧元撙节计划.

该计划包括有削减支出和加税在内,在欧洲央行的坚决要求下大都予以通过.欧洲央行要求意大利当局采取行动,才会同意在市场上买进意大利债券以提供支撑.

意大利的公共债务相当于国内生产总值(GDP)的120%,为欧元区国家中第二高,但拜其预算赤字相对温和,且其金融体系普遍较为保守所赐,直到最近仍在危机风暴之外.

然对其经济长期疲弱以及中间偏右派政府出现分裂的担忧,已导致上个月市场信心急剧转变.

尽管市场尚没有时间来消化最新的撙节措施,不过继欧洲央行周一开始买进意大利公债後,公债收益率飞涨的情况已缓解.此前收益率的大涨已拉动意大利借款成本达到难以为继的水平.

随着希腊和爱尔兰等较小国家爆发的危机蔓延至意大利等大的经济体,突发紧急情况、可能使当前所有救助工具都失效的前景,已使得市场更加关注欧元债券等更为激进的解决方案.

希腊去年成为首个欧元区寻求援救的国家,其一直强烈支持欧元债券理念,并在周六重申了其立场.

"若能强化暂时性救助机制,甚至是推行欧元债券,那麽风险有可能会避免."政府发言人Ilias Mosialos对星期日报To Proto Thema说道.(完)

--编译 王翔琼/李婷仪/戴素萍/孙茉莉;审校 程琳/李爽/张若琪

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