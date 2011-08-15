中国可能是史上最严重的贸易保护主义国家--美经济学家

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透华盛顿8月12日电---美国一知名经济学家周五称，中国大规模干预汇市，可能是历史上最为严重的贸易保护主义国家。
美国彼得森国际经济研究所所长弗雷德・伯格斯滕(Fred Bergsten)在一演讲稿中称：“中国在至少五年时间内大举干预外汇市场，每天至少购入10亿美元，以保证美元强势与人民币的弱势。”
他接着说道：“这是二战後迄今为止世界各国中最大规模的贸易保护主义举措--可能也是有史以来(最大规模的贸易保护主义举措)。”
伯格斯滕估算，中国干预汇市导致人民币兑美元汇率至少被低估20%。
他指出，这相当于“中国向所有出口商品提供了20%的补贴，向所有进口商品额外徵收20%关税。”
伯格斯滕再次敦促美国财政部正式将中国定为汇率操纵国，而在奥巴马执政以来，美方当局已五次拒绝此类动议。
伯格斯滕并建议了一些其他的回应方式。比如，美国就中国干预汇市向世界贸易组织(WTO)提起诉讼，且如果胜诉，对中国严格限制进入美国市场。
或者“我们可以启用‘对抗性汇率干预’，购买中国的人民币，来冲销中方购美元对汇率的影响。”
伯格斯滕1969-1981年曾在白宫与财政部担任过多个职务，长久以来一直是中国汇率政策的批评者。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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