15日盘前分析：A股难言反转

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周初欧美股市继续暴跌，引发全球市场的大幅动荡，随着外围市场影响逐步减弱，A股市场开始率先反弹，呈现领涨全球的姿态，使得投资者倍感欣慰。

外围市场最剧烈的波动期或已过去，虽然美欧债务危机还有待进一步观察，短期外围市场波动还将对A股市场形成一定的干扰，但是这主要是停留在心理层面上，因此，当前主导A股走向的关键因素将逐渐转移到国内基本面上来。

从技术层面看，沪综指上周收出一根下影线较长的周阴K线，同时成交量明显放大，一方面说明市场的下档支撑力度强劲，但另一方面也说明了市场持续弹升的空间也相对有限。

笔者认为，“定向宽松”无疑给市场注入了一针强心剂，投资者开始憧憬未来货币政策将稳中逐渐放宽。此次全球股市暴跌无疑给管理层敲响了警钟，在未来调控政策的制定、实施上势必会做出调整。

目前投资者已无需太过恐慌，但股指连续反弹的空间也不是特别大，A股後市转为震荡走势的概率较大。国际市场暴跌带来的更多是心理压力。国内经济前景和未来政策取向依然是市场各方关注的核心。

消息面，权威人士日前向记者表示，今明两年将是地方政府债务偿还高峰期，43%的债务将在两年内集中到期，预计达4.6万亿元。

这位人士指出，经过监管机构数轮清理，银行持有的地方融资平台贷款风险状况有了很大好转。其中，确认现金流达到全覆盖、拟退出平台贷款管理作为一般公司类贷款运营的平台贷款2.8万亿元，涉及平台2900家，占全部平台贷款三成。（完）

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