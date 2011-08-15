解放军总参谋长首次出访以色列

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透耶路撒冷8月14日电---中国人民解放军总参谋长陈炳德周日访问以色列。有分析人士称，此行是自“阿拉伯之春”发生後中国对中东局势再评估的一部分。
以色列军方发言人称，陈炳德将参观一处军事基地，还将听取安全简报，并表示这一史无前例的访问是“国际合作发展和关系修缮的”一部分。
以色列和中国大约在20年前建交，但两国关系却因美国不赞成以色列向中国出口武器而被蒙上阴影。
以色列也因中国过去不愿就伊朗核计划而支持国际社会对伊朗进行制裁而烦恼。
以色列智库--犹太人政策研究所(Jewish People Policy Institute)的中国问题专家Gedaliah Afterman认为，因周边阿拉伯国家的不稳定，陈炳德的访问是中国日益对与以色列关系感兴趣的表现。
Afterman：“他们措手不及，没有预料到中东会发生动荡事件。”并补充道，中国可能尝试恢复与以色列的防务协议。
路透未能立即联系到中国驻以色列大使馆就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)