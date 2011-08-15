中国股市盘前看点--8月15日

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--日本第二季度国内生产总值(GDP)数据
--美国纽约联邦储备银行8月制造业指数
--美国8月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数
**宏观经济及政策面**
--国家统计局总经济师姚景源表示,三季度居民消费价格指数(CPI)涨幅会有回落,四季度将明显回落.
--商务部政策研究室副主任王雪坤表示,中国外贸政策将从着重于商品转到着重于企业,针对不同企业和不同行业制定不同政策.
**重点行业和公司**
--中国证券报报导称,即将公布的电力工业"十二五"(2011-2015年)规划中,首次提出到2015年全国天然气发电装机达6,000万千瓦的目标,较目前水平增逾一倍.
--青岛啤酒(600600.SS)称,至今年6月30日止,中期净利同比增长21.6%,符合市场预期,因上半年销售强劲.
--海南航空(600221.SS)(900945.SS)称,拟以10.8亿元人民币受让控股股东大新华航空有限公司持有的新华航空集团32.41%的股权,从而实现对新华航空绝对控股.
--据汤森路透旗下IFR报导,中国铁路物资计划在内地和香港两地整体上市,募集资金20亿美元.该上市发行预计将于2012年上半年完成.
**海外动向**
--在经历了记忆中震荡最为剧烈的一周後,美国股市上周五收涨,可能暗示最严重的抛售已经结束.今日成交量远低于过去四日,盘中的波动也远不及过去四日剧烈,均暗示投资者的不安有所缓解.道琼工业指数收涨125.71点,或1.13%,报11,269.02.
**关键点位**
--沪综指2,600点附近震荡(完)
--整理 冉莹; 审校 丁淑琴
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京2月4日 - 中国工业和信息化部周六发布行政处罚决定书，对金华青年汽车制造有限公司、重庆力帆乘用车有限公司和郑州日产汽车有限公司等七家车企因涉及新能源车骗补进行行政处罚，包括暂停其申报新能源汽车推广应用推荐车型资质等。
路透北京2月4日 - 中国国务院周六发布全国国土规划纲要（2016-2030年），提出落实节约优先战略，坚持陆域开发与海域利用相统筹；到2030年，国土开发强度不超过4.62%，城镇空间控制在11.67万平方千米以内。