中国股市盘前看点--8月15日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--日本第二季度国内生产总值(GDP)数据

--美国纽约联邦储备银行8月制造业指数

--美国8月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

**宏观经济及政策面**

--国家统计局总经济师姚景源表示,三季度居民消费价格指数(CPI)涨幅会有回落,四季度将明显回落.

--商务部政策研究室副主任王雪坤表示,中国外贸政策将从着重于商品转到着重于企业,针对不同企业和不同行业制定不同政策.

**重点行业和公司**

--中国证券报报导称,即将公布的电力工业"十二五"(2011-2015年)规划中,首次提出到2015年全国天然气发电装机达6,000万千瓦的目标,较目前水平增逾一倍.

--青岛啤酒(600600.SS)称,至今年6月30日止,中期净利同比增长21.6%,符合市场预期,因上半年销售强劲.

--海南航空(600221.SS)(900945.SS)称,拟以10.8亿元人民币受让控股股东大新华航空有限公司持有的新华航空集团32.41%的股权,从而实现对新华航空绝对控股.

--据汤森路透旗下IFR报导,中国铁路物资计划在内地和香港两地整体上市,募集资金20亿美元.该上市发行预计将于2012年上半年完成.

**海外动向**

--在经历了记忆中震荡最为剧烈的一周後,美国股市上周五收涨,可能暗示最严重的抛售已经结束.今日成交量远低于过去四日,盘中的波动也远不及过去四日剧烈,均暗示投资者的不安有所缓解.道琼工业指数收涨125.71点,或1.13%,报11,269.02.

**关键点位**

--沪综指2,600点附近震荡(完)