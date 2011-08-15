土豆网纳斯达克上市已获数倍认购

路透8月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国土豆网纳斯达克上市交易已获数倍认购。据闻认购者主要来自美国和亚洲，既有长线投资人，又有对冲基金，且有很多投资者下单时没有价格限制。消息指美国信用评级被下调的事件并未对此次发行造成巨大影响。

该公司是次发行600万美国预托凭证（ADS），或2,400万普通股，其中92.8% 为新股，7.2% 为旧股，每ADS参考价格区间为28至30美元，相当于51至55倍的2013年市盈率，募集资金最多1.8亿美元。定价日定于8月16日。瑞信(CS.N)CSGN.VX和德银(DBKGn.DE)负责安排是次交易。(完)

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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽

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