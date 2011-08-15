土豆网纳斯达克上市已获数倍认购

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透8月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国土豆网纳斯达克上市交易已获数倍认购。据闻认购者主要来自美国和亚洲，既有长线投资人，又有对冲基金，且有很多投资者下单时没有价格限制。消息指美国信用评级被下调的事件并未对此次发行造成巨大影响。
该公司是次发行600万美国预托凭证（ADS），或2,400万普通股，其中92.8% 为新股，7.2% 为旧股，每ADS参考价格区间为28至30美元，相当于51至55倍的2013年市盈率，募集资金最多1.8亿美元。定价日定于8月16日。瑞信(CS.N)CSGN.VX和德银(DBKGn.DE)负责安排是次交易。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 丁淑琴; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京2月4日 - 中国工业和信息化部周六发布行政处罚决定书，对金华青年汽车制造有限公司、重庆力帆乘用车有限公司和郑州日产汽车有限公司等七家车企因涉及新能源车骗补进行行政处罚，包括暂停其申报新能源汽车推广应用推荐车型资质等。
路透北京2月4日 - 中国国务院周六发布全国国土规划纲要（2016-2030年），提出落实节约优先战略，坚持陆域开发与海域利用相统筹；到2030年，国土开发强度不超过4.62%，城镇空间控制在11.67万平方千米以内。