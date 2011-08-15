分析：美国削减军费 但料不减在亚太军事存在

路透华盛顿8月12日电(记者 Paul Eckert)---美国计划未来10年削减安全支出3,500亿美元，这不大可能影响其在环太平洋区军事存在。但美国削减军费的前景，加强了分析人士对亚太地区的关注，因中国正迅速提升在该地区影响力。

关于削减军事预算如何细分，美国国内仍无定论。但在亚洲，专家告诫美国不宜大幅削减在该地区军事存在，因该地区严重依赖海上运输，并且这里有美国的盟友--日本、韩国、菲律宾和澳大利亚。

日本和美国分析人士指出，尤其需要提防的是中国军力迅速扩张。

日本帝京大学教授、退休将军Shikata Toshiyuki称：“我预计，美国将从中东地区大幅撤回兵力。”

“而由于来自中国的威胁上升，美国绝不能削减在太平洋地区军事存在。”

日本大阪大学Kazuya Sakamoto表示：“美国若从亚洲撤军、或削减其在亚洲军事存在，将严重偏离其当前战略。这等于承认美国时代的终结，这不可行。”

美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)表示，五角大楼能接受未来十年内削减3,500亿美元军费开支，这是美国8月2日达成减赤协议中的要求。

但他警告称，若国会减赤特别委员会不能达成行动目标，导致更大幅度削减军费，那将是“灾难性的”。

日本最新公布的防卫白皮书指出，过去五年中国军事预算增加了近70%，同期日本则减少了3%。

中国2011年国防预算约935亿美元，仍远远低于美国，後者2012财年国防预算为5,530亿美元。

但美国企业研究所的Dan Blumenthal和Michael Mazza在《华尔街日报》撰文指出，中国军力扩张之际，若美国削减国防支出，意味着亚洲局势可能趋于不稳定。

他们指出，在中国斥巨资于反舰弹道导弹、潜艇、水面舰船和隐形战机之际，美国削减国防预算是愚蠢的作法。

美国传统基金会中国问题专家成斌(Dean Cheng)表示，对于中国这样依赖能源和原材料进口的贸易大国而言，全面扩张海上力量是合理的，但令人警觉的是，中国反介入和区域阻绝能力建设、以及反卫星武器发展，似乎有针对美国的嫌疑。

他说：“现在不是冷战时期，中国也不像苏联，但倘若美国总统指望一个几乎势均力敌的竞争对手保持善意，那就是不负责任。”(完)

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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