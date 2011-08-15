房地产限购令要“区别用力”--新华

路透北京8月15日电---近期中国一些二三线城市房价"逆势上涨",引发新的调控预期.新华社上周五报导称,楼市调控应把握分寸和尺度,对不同区域限购政策应"区别用力",并避免效果打折.

报导援引行业人士称,对于限购城市面临量的反弹压力、房价的上涨冲动,而大多数非限购城市处于量价齐升的行情状态,政府应继续施行限购政策和扩大限购城市名单,并扩大楼市供应、调整供应结构,此外要对落实调控不力的地区及时启动问责机制.

"对一些本地投资需求比重较高的城市,应尽快出台'限购'政策.对于外地客占比较高的城市应区分对待,一些旅游城市应区分旅游地产和普通住宅进行'限购',一些因大城市'限购'而挤出到周边城市的自住需求应进行保护,而纯粹的投资投机性需求则应进行限制."报导援引中原集团研究中心负责人称.

报导分析,二三线城市房价上涨原因有三:特色题材炒作、限购需求挤出下的助涨、以及较低价格基数上的追涨.

此前中国证券报报导称,中国房地产调控政策或于月内再次加码,监管部门已经着手调查部分二三线城市和中小城市房价快速上涨的原因,并据此草拟新一轮限购城市的名单,极有可能于8月份公布.(完)