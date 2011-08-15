版本:
中国
中国财经 | 2011年 8月 15日 星期一 09:40 BJT

中国将对设备商及铁路局开展高铁安全检查

路透北京8月15日电---中国国务院办公厅发布通知,将对中国南车集团公司、中国北方机车车辆工业集团公司等设备生产厂家,以及国内十个铁路局开展高速铁路安全检查.

国务院办公厅周五晚间刊登在中国政府网的通知指出,是次检查范围包括,速度为200公里/小时及以上正在运营的高速铁路,和在建项目(包括客运专线).

7月23日,中国铁路甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故系因信号设备设计有严重缺陷,及相关值班人员处置不当引发.该事故引发对中国高铁安全的质疑,以及对近年高铁建设大跃进的反思.

检查重点包括铁路设备质量保证情况;铁路建设施工安全情况;高速铁路环境治理情况等.此次检查将于8月中旬至9月中旬展开.

中国南车集团公司旗下拥有上市企业中国南车(601766.SS)(1766.HK),後者主要从事铁路机车等的研发、制造、销售、修理、租赁等业务.

中国北方机车车辆工业集团公司旗下拥有上市企业中国北车601299.SS,後者主要从事铁路机车车辆(含动车组)、城市轨道车辆等产品的开发设计、制造、修理等业务.

中国国务院此前召开常务会议决定,将开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路建设项目.(完)

更多详情,请点选中国政府网网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐