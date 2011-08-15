世行行长警告市场步入新的危险区

* 市场信心遭受冲击,主要问题为是否将损及企业和消费者

* 全球经济复苏处于速度不一的模式,发展中国家是成长引擎

* 人民币升值是建设性的

* 澳洲比其他发达国家的准备更充分

路透悉尼8月14日电---世界银行行长佐利克周日指出,市场对美国和欧洲等主要国家的经济领导力失去信心,加之经济复苏乏力,已导致市场步入新的危险区域,对此各国政策当局必须认真应对.

佐利克在悉尼举办的亚洲协会晚宴上演讲时也表示,全球经济正经历速度不一的复苏,发展中国家目前是经济成长和机遇的源泉.

"过去几周发生的事态表明,欧洲和美国的一些事件交织,导致很多市场参与者对一些主要国家的经济领导能力失去信心."

"我认为,这些事件加上经济复苏中的其他脆弱因素,已将我们推入一个新的危险区.我并不是在轻描淡写...因此各国政策当局需要承认并严肃认真地应对当前事态."

佐利克指出,欧元区处理主权债务问题的过程以及一些竞争性问题往往"迟一步",令市场担忧政策当局恐难以在问题爆发前提前采取行动或沿着正确的方向.

他称,"这种(忧虑)已在加剧,因此很多欧元区国家正步入困境."

美国方面,佐利克表示,不用当心这个世界最大的经济体会面临迫在眉睫的问题,但"坦白说市场习惯了美国在经济体系和领导方面扮演重要角色".

他称,美国政府削减开支的努力迄今一直放在可自由支配开支上,而非社会保障等福利计划."美国政府就这些计划作出努力之前,外界将持续对其解决长期开支问题抱持怀疑."

佐利克表示,虽然市场信心受挫,但真正的问题则是这种情况是否会波及企业和消费者信心.目前还不清楚.

他补充道,"与过去世界状况不同的是,如今新兴市场成为经济增长和机会的源泉.发展中国家占到全球经济增长的一半左右...所以从历史上看,这是在相对较短的时间跨度中出现的一个非常快速的变化."

就中国而言,佐利克表示,人民币升值将具有建设性意义,尤其是在帮助解决该国通胀压力方面.

就澳洲而言,他表示,该国比其他发达国家处于更加有利的地位,因其进行了结构性改革.财政方面,他指出,澳洲债务仅占国内生产总值(GDP)的7%.(完)

--编译 肖群英/王翔琼;审校 戴素萍

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