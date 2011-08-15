欧洲金融股卖空禁令暴露多方分歧

* 颁布禁令的有法国、意大利、西班牙和比利时

* 禁止卖空金融股

* 为压制谣言,维护公平交易环境

* 英国和美国曾在2008年危机时采取类似举措

* 业内及学术人士认为禁令基本无效

路透巴黎/米兰8月12日电---欧洲部分国家禁止卖空金融股後,周五银行股上涨并提振欧洲股市走高,同时多国及其监管当局又纷纷提出其他建议.

有关高负债国家及其部分大银行财务堪忧且有融资之需的传言令市场经历了跌宕起伏的一周,此後法国、意大利、西班牙和比利时都颁布了卖空禁令,具体内容各有不同.

英国、荷兰及奥地利表示没看到有采取行动的必要,德国表示将推动在欧洲范围内实施裸卖空禁令.

欧盟执委会称,若达成欧洲框架会更有效果,欧洲证券和市场管理局局长敦促决策者"尽快"采用针对卖空行为的欧洲统一规定.

市场人士称,该禁令没有解决令投资者担忧的根源--即欧元区共同实施的长期财政政策问题.他们并指出,紧张的共同基金是导致当前这波跌势的背後力量.

Octopus Investments投资总监Lothar Mental称:"如果这场混乱的核心问题是对决策者一些不负责任的行为感到失望,那看看美国的博弈情况吧,他们真的需要拿出行动来,证明还有人在工作."

打击投机性的卖空行为不太可能限制机构投资者的举动,这些投资者对重仓持有银行和高负债国家的敞口兴趣不大,後者可能再次要求得到紧急注资.

STOXX Europe 600银行类指数上涨4.5%,带动大盘上涨3.7%.

身处焦点中心、也被列入禁止卖空的法国银行股股价上涨:法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)上涨5.7%,法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)涨4.2%,法国农业信贷银行(Credit Agricole)上涨2.1%.

米兰RMJ Sgr的基金经理Alessandro Frigerio说,这项禁令如果能结合周二法国总统萨柯齐、德国总理梅克尔会面时的提议可能会有用."这将给人欧元区可能有救的想法."

不过全球对冲基金经理协会Alternative Investment Management Association警告称,卖空禁令可能让市场更不稳定.

"过去的经验显示,卖空禁令无法避免市场下跌,反而让市况加剧动荡,"该协会执行长Andrew Baker在一项声明中说.

"卖空...有助价格发现、提高市场流动性、促进对冲以及其他风险管理活动,甚至可能帮助减轻市场泡沫,"他说.

**可能转战美国**

投资人有时可以在其他市场交易以避开禁令.纽约证交所一位发言人称,一些在美国上市的欧洲机构,其股票在欧洲不能卖空,但在美国仍然可以.

这包括西班牙的Banco Santander SASTD.N,它的美国存托凭证(ADR)在店头交易市场(OTCBB)可以卖空,OTCBB一位发言人士表示.

但兴业银行等市场议论中的大型欧洲银行,并未在纽约证券交易所及Nasdaq等主要美国交易所上市.

"只有在那些不再允许卖空的国家,才可能会见到ADR的相关卖空可能增加,"Cozad Asset Management投资顾问暨投资组合经理Bryant Evans表示.

**"滥用"策略**

一位熟知监管议题的德国银行业消息人士表示,欧洲证券和市场管理局(EMSA)发布禁令时,未能充当欧盟各国间的协调者.其辩称,卖空加上造谣催生了一项"显然滥用"的策略.

EMSA主席Steven Maijoor表示,现阶段对于其他国家没有具体的计画,但他不排除可能改变的可能性.

"ESMA做了什麽样的协调工作?不太多,"该德国消息人士表示.他称英国是针对卖空统一行动的主要障碍,因英国担心这类卖空禁令将损及其金融业.

英国曾在2008年雷曼兄弟倒闭後,和美国一道对金融股暂时实施卖空禁令.学术研究显示,在三周的禁令期间,美国股票借券减下,但金融股持续挫跌.

在最新的行动中,法国禁止对11档金融股进行卖空操作,为期15天.西班牙表示,将保护16档股票15天,比利时无限期对四档金融股实施卖空禁令.意大利则表示,有29档金融保险类股禁止卖空.

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)对禁令表示欢迎,并称这强调了政府确保金融稳定性、避免市场操纵以及对抗一切投机的承诺.

法国10年期公债收益率周五跌至3%下方,为11月以来首次,显示出尽管银行业存忧,法国公债需求仍未受影响.

来自欧洲央行的数据提供扶助:该央行表示隔夜贷款总计2.27亿欧元,低于之前一夜的40亿欧元规模,这缓解了有关银行面临流动性问题的担忧.

不过,丹麦经济部长Brian Mikkelsen称有少数丹麦银行面临流动性短缺问题,政府正在制定政策以确保海外投资者对该国银行借贷的安全.

法国和意大利也计划采取行动打击利用造谣和卖空来操控银行股的投资者.法国银行业联合会表示,该国银行正考虑付诸法律行为,而意大利监管机构Consob亦称将惩罚无视卖空禁令的投资者.

德国呼吁对裸卖空采取更为广泛的禁令.

"我们主张对股票、主权债券和信用违约交换合约(credit default swaps)的裸卖空交易采取更为广泛的禁令,"德国财政部发言人Martin Kotthaus称."只有这样才能有效地严厉打击投机行为."(完)

--编译 程琳/戴素萍/李婷仪/王翔琼/洪曦;审校 徐文焰/李爽/吴云凌

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