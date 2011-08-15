中国约三成平台贷款将转为公司贷款--报载

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透上海8月15日电---中国地方政府融资平台贷款清理现曙光,银行资本压力或会有所缓解.中国证券报周一援引权威人士透露,经过监管机构数轮清理,约三成平台贷款将转为一般公司类贷款,涉及2,900家平台,合计2.8万亿元人民币.
上述权威人士并透露,今明两年将是地方政府债务偿还高峰期,43%的债务将在两年内集中到期,预计达4.6万亿元.
报导并援引分析人士指出,此举将对银行构成显着利好.一方面,大大缓解各方对地方融资平台风险的过分担忧,另一方面,银监会要求银行对地方融资平台计提风险权重最高达300%,为一般公司类贷款风险权重的三倍,经测算会使银行资本充足率下降约1个百分点.如果三分之一平台贷款能转入公司类贷款，将大大弱化对银行资本金的消耗.
但前述权威人士亦称,尽管监管机构正在通过平台贷款的退出管理、合同补正、追加抵质押物、增提拨备和提高资本占用成本等方式对平台贷款风险"降旧控新".但部分到期平台贷款仍出现了违约迹象,有些地方还出现了平台贷款"改头换面、卷土重来"的势头.
该人士称,去年银行业金融机构整改有问题贷款2.23万笔,共计2.21万亿元.
审计署披露地方债务规模後,近期有关地方偿债风险的讨论骤然升温.审计署数据显示,去年底中国地方债务规模达10.7万亿元,其中融资平台公司的政府性债务占比近半.(完)
--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴
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