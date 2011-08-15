骆家辉：中国不必担忧美元资产安全

路透北京8月14日电---新任美国驻华大使骆家辉周日在北京表示，中国对美元的投资仍然安全，中国不必担忧。

骆家辉此前任美国商务部长时常常批评中国的贸易政策，但在任驻华大使後的首次记者会上，他传达的则是潜在合作的友好信息。

骆家辉告诉记者：“美国与中国有着极其重要且复杂的外交与经济关系，挑战是肯定存在的，但是也有着扩大协同合作的伟大前景。”

自8月初标准普尔下调美国长期债信评级以来，中国媒体就大肆指责华府不计後果的财政政策，令中国所持美元资产面临不确定性。

当被问及中国对美国经济与信用度的不安，骆家辉表示，美国总统奥巴马与国会已制定了保证美国财政信用的“路线图”。

他表示美国评级虽然遭降，但是还是有买家购买美国国债。“这已明确显示，对美国的投资安全、保险，尽管有挑战，但美国经济仍然强劲。”

甚至在抵达北京前，骆家辉已经在中国互联网上引起巨大关注，网上盛传他在西雅图机场没有保安与助理陪同情况下，排队买咖啡的照片。

当被问及这些照片，以及是否会利用互联网直接与中国网民沟通，骆家辉表示：“我们期待使用各种沟通方式，包括博客与电子媒介在内。”（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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