中国十二五天然气发电装机规模拟增逾一倍--报载

路透上海8月15日电---中国证券报周一报导称,即将公布的电力工业"十二五"(2011-2015年)规划中,首次提出到2015年全国天然气发电装机达6,000万千瓦的目标.意味着未来5年,国内天然气发电规模将从目前的2,800万千瓦增长逾一倍.

国家能源局能源节约与科技装备司司长李冶在北京召开的一个论坛上还表示,中国未来将力推天然气发电设备产业化发展,并希望能突破天然气发电的核心技术.

报导援引业内人士分析,在燃煤发电经济效益逐年下滑、环保问题突出背景下,天然气发电作为较清洁的一次能源发电形式,未来有望迎来发展黄金期.未来5年,国内从事天然气发电设备研发的企业将明显获益.

北京京丰热电公司一位负责人表示,目前,国内天然气电站造价一般在3,000元人民币/千瓦,如果以6,000万千瓦的目标计算,未来5年国内天然气发电的投资规模将达近2,000亿元.

中金公司分析指出,天然气发电站建设规模化开启需新增燃气轮机余热锅炉市场需求,预计未来5年内这一市场容量将达150亿元.涉足余热锅炉业务的公司主要有东方电气(600875.SS)、上海电气(601727.SS),(2727.HK)、海陆重工(002255.SZ)等.

天然气产业发展一直备受关注,此前,国家能源局副局长吴吟表示,"十二五"期间将考虑发挥价格杠杆调节作用,鼓励以气代油,促进天然气产业发展,将天然气占中国能源消费结构中的比重提高至8%.(完)

--发稿 冉莹; 审校 屈桂娟

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