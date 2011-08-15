香港《文汇报》：寄望骆家辉促进中美加深了解

8月15日社评

美国新任驻华大使骆家辉昨日履新,他形容中美关系极其重要和复杂,认为两国应该在对付全球问题方面加强更多合作,并承诺将促进两国加深相互了解.事实上,中美关系早已超越双边层面,上升到”全球”高度,美国总统奥巴马选择具有华裔背景的骆家辉出任驻华大使,显示出其对中美关系的高度重视.虽然驻华大使在中美关系中并不扮演决定性角色,但骆家辉作为”关连性人物”,在中美关系中无疑发挥着桥梁的重要作用,希望他利用华裔背景的优势,兑现其促进加深两国相互了解的承诺.

美国总统奥巴马上台以来,中美关系开局良好,但不时受到干扰.在过去一年中,美国曾在台湾、西藏等中国核心利益问题上采取了有损中国权益的行动.骆家辉昨日强调,美国和中国有着极其重要和复杂的外交与经济双边关系,尽管双边关系有挑战,但也有拓展合作和协作的极大希望.

2009年奥巴马总统访华期间中美双方发表的”联合声明”明确指出:”尊重彼此核心利益对确保中美两国关系稳定发展极端重要.”中国的核心利益,一是中国的国体、政体和社会稳定;二是中国的主权、安全、领土完整和国家统一;三是中国经济社会可持续发展的基本保障.在这些重大原则上,中国维护自己核心利益的立场是坚定不移的.中美关系发展历程充分表明,当美国尊重中国核心利益的时候,中美关系发展就比较顺利.希望骆家辉以史为鉴,多做有利于两国关系顺利发展的事,促进来之不易的中美相互尊重、互利共赢的合作夥伴关系长期、健康发展.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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