三分之一德国人预计十年後欧元消失--民调

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透柏林8月13日电---据周日公布的一项民意调查显示，近三分之一的德国人认为欧元再过十年可能就会消失了。
该份调查发现，31%的受访者认为2021年欧元会消失，65%的人认为欧元仍在。德国东部地区民众怀疑心态尤其明显，认为欧元无法挺过又一个十年的人占41%。
德国西部地区民众较为自信，仅有28%的人预计2021年时欧元不复存在。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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