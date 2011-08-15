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国际财经 | 2011年 8月 15日 星期一 10:11 BJT

三分之一德国人预计十年後欧元消失--民调

路透柏林8月13日电---据周日公布的一项民意调查显示，近三分之一的德国人认为欧元再过十年可能就会消失了。

该份调查发现，31%的受访者认为2021年欧元会消失，65%的人认为欧元仍在。德国东部地区民众怀疑心态尤其明显，认为欧元无法挺过又一个十年的人占41%。

德国西部地区民众较为自信，仅有28%的人预计2021年时欧元不复存在。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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