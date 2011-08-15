朝鲜今年从中国进口了更多廉价粮食品种--韩国报告

路透首尔8月14日电---韩国周日公布的一份研究报告称，因缺少外汇储备，朝鲜今年上半年比2010年同期从中国进口了更多相对便宜的粮食品种。

韩联社援引韩国农村经济研究院(KREI)的报告称，玉米和面粉在朝鲜今年上半年从中国进口的全部粮食中分别占到38.2%和37.5%，稻米和大豆分别占16.9%和7.2%。

报导显示，去年同期，面粉在朝鲜从中国进口的全部粮食中占34.2%、玉米为28.8%，稻米占19.3%，大豆16.4%。

从中国进口的大豆和稻米的平均价格分别为每吨661美元和538美元，而面粉和玉米的进口价格分别为每吨395美元和304美元，反映出朝鲜提高了相对便宜的粮食品种的购买比重。今年上半年，朝鲜共从中国进口粮食14.92万吨，比去年上半年的14.14万吨增加了5.5%。

该研究报告的作者、KREI副总裁Kwon Tae-jin表示：“ (朝鲜)去年的粮食进口量高于过去几年，但朝鲜今年进口量更大的事实，似乎反映出其粮食的短缺的现状。”

“玉米进口量高于大豆或稻米似乎是缺乏外汇的结果。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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