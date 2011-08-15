一周经济焦点：发达国家陷恶性循环

路透华盛顿8月14日电---发达国家看似陷入了一个恶性循环之中:经济成长低于趋势水平引发了市场振荡,进而打击了投资者信心以及未来经济扩张的前景.

美国消费者信心在8月初急剧恶化,降至30多年以来的最低水平.这部分是由于全球股市大跌後产生的焦虑情绪.

欧洲方面情况也不太好.欧洲各国正致力削减政府债务,但这也产生了压制经济成长的後果,从而令维持赤字状态的代价更加高昂.

6月欧元区工业生产意外下滑,预示第二季区内生产总值(GDP)可能表现也不佳.欧元区GDP数据定于周二发布,预计仅较第一季增长0.3%.

与此同时,市场的担忧重点在近期已从希腊、爱尔兰和葡萄牙等欧元区二线国家转移到了像法国和意大利这样的主要经济体之上.

这推动银行借贷成本大涨,令市场担心2008年末的信贷危机会卷土重来.

"很难不感到似曾相识,"巴克莱资本美股衍生品策略主管Maneesh Deshpande在一场关于市场波动的电话会议上表示.

"曾经不敢想象的事情已然成真,例如美国失去AAA债信评级.投资者真正感觉到天旋地转,不知道还有什麽其它曾被认为坚如磐石的事情,最後也将被发现是虚假的."

本周一项路透调查暗示,分析师不再确定欧元区经济复苏能够持续,少数分析师预期经济停滞状态将至少持续到2013年.

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**回到原点**

动荡的金融市场从某种程度上反映出,在刺激政策才是最需要采取的举措的当下,各国却偏向于削减支出.这也被许多分析师视作全球经济政策的核心矛盾.

欧洲就是最好的例子.许多欧洲国家都面临高失业,债务负担亦升高的情形.由于短线投资者担心债务负担成为焦点,对失业问题也置若罔闻.

随着分析师意识到,美国或欧洲、甚至欧美两地可能再度面临经济收缩,上述忽视造成的後果现在回过头来困扰市场.

"在失业仅缓降的环境下进行财政紧缩,可能损害消费成长."美国银行-美林欧洲经济分析师Laurence Boone称.

美国也遭遇类似的烦恼.美国上半年经济放缓到成长率微不足道的程度,近日数据显示,外界一直预示的下半年反弹,可能比原先预期温和得多.失业率也仍在9%附近,引发市场臆测为使就业市场复苏,美国联邦储备理事会(FED,美联储)货币政策可能必须更为激进.

美国劳工部周四将公布的通胀数据将使决策层对其回旋馀地有多大有些了解.美国消费者物价(CPI)7月料上升0.2%,扣除食品和能源的核心CPI料较上年同期增长1.7%,在美联储理想区间附近,但对于许多决策者来说该水准还是太高,不能允许进一步放宽货币政策.

市场方面,股市从近20%的跌幅中反弹,其主要原因是美联储做出前所未有的承诺,即近零利率将再持续两年,并称其在考虑其他货币支持政策选择.

如果美联储不能向饥渴的市场再予新的资金支持,可能导致市场又一轮下滑,或再度损及经济复苏.

"市场人士担心欧洲债务危机、美国财政问题以及全球经济广泛下滑的迹象,在这样的背景下,每增加的一项风险因素,都可能是压倒骆驼的最後一根稻草,"UniCredit Research首席美国分析师Harm Bandholz表示.(完)

--编译 洪曦/梁睿雪/张若琪/李爽; 审校 徐文焰/吴云凌

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