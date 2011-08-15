15日午间分析：沪指早盘弱势震荡

今日A股市场早盘呈现窄幅弱势震荡整理态势。沪综指盘中一度上攻2600点关口，但是受限于该关口压力以及煤炭、银行等权重股的拖累，沪综指最终无功而返，午盘沪综指报收于2597.86点，微涨0.18%。

笔者认为，外围市场最剧烈的波动期或已过去，当前主导A股走向的关键因素将逐渐转移到国内基本面上来。鉴于当前A股所处的市场环境，股指连续反弹的空间不是特别大，A股後市转为震荡走势的概率较大。（完）