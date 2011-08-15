英国首相卡梅伦称将修复"破损社会"

路透伦敦8月15日电(记者 Keith Weir)---英国首相卡梅伦周一表示，英国政府将修复“破损的社会”，以防再次出现骚乱。英国多个城市最近爆发了数十年来最严重的骚乱。

自英国警方射杀一名嫌犯引发骚乱以来，已经有超过2,800人被捕。骚乱从首都伦敦蔓延，并在英国其他城市引发暴力。

上周从意大利度假归来的卡梅伦正寻求利用好民众的广泛不满。

卡梅伦将在周一的讲话中表示：“这是唤醒我们国家的一个警钟。沉积数十年的社会问题就在我们身上爆发了。”

根据提前公开的内容摘要，卡梅伦将表示：“现在，正如民众希望能这些罪犯在街头受到警方反击一样，他们也希望看到这些问题得到重视，并予以解决。我们在安全问题予以反击的同时，也必须匹配对社会问题的反击。”

卡梅伦所面临的风险很大。任何骚乱的再出现都会破坏公众对卡梅伦政府的信心。

但分析人士表示，如果卡梅伦能提供选民们寻求的强有力的法律和秩序，他或许能从中获得政治好处。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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