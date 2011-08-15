中投将为美国JC Flowers购Northern Rock融资--报载

路透伦敦8月14日电---据英国星期日泰晤士报报导,美国投资基金JC Flowers竞购Northern Rock的努力,已得到一中国政府基金的金融支持.

报导称,中国政府投资基金--中国投资公司[CIC.UL]将为JC Flowers收购Northern Rock提供现金支持,後者在信贷危机期间濒临破产,于三年前被收归公有.

JC Flowers拒绝就此发表评论.

Northern Rock于上月宣布出手,也吸引到Virgin Money的买兴.早在2007年末政府打算将Northern Rock维持私有时,Virgin Money和JC Flowers就是其中的两家竞购者,但政府的那次计划以失败告终.

Northern Rock业务侧重于批发融资(wholesale funding),该行在信贷危机期间沦为英国金融业的首个牺牲品.

星期日泰晤士报称,此前JC Flowers投资日本和德国时,中投就给予过支持.

Northern Rock本月稍早公布上半年亏损1.4亿英镑,但预计一年後扭亏为盈.(完) 11:17 15Aug11 RTRS-〔全球金融〕中投将为美国JC Flowers竞购Northern Rock融资--报载

路透伦敦8月14日电---据英国星期日泰晤士报报导,美国投资基金JC Flowers竞购Northern Rock的努力,已得到一中国政府基金的金融支持.

报导称,中国政府投资基金--中国投资公司[CIC.UL]将为JC Flowers收购Northern Rock提供现金支持,後者在信贷危机期间濒临破产,于三年前被收归公有.

JC Flowers拒绝就此发表评论.

Northern Rock于上月宣布出手,也吸引到Virgin Money的买兴.早在2007年末政府打算将Northern Rock维持私有时,Virgin Money和JC Flowers就是其中的两家竞购者,但政府的那次计划以失败告终.

Northern Rock业务侧重于批发融资(wholesale funding),该行在信贷危机期间沦为英国金融业的首个牺牲品.

星期日泰晤士报称,此前JC Flowers投资日本和德国时,中投就给予过支持.

Northern Rock本月稍早公布上半年亏损1.4亿英镑,但预计一年後扭亏为盈.(完)

--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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