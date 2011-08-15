法国政府拟明年减赤百亿欧元--报载

* 法国报纸称,2012年减赤规模在67-120亿欧元之间

* 重点目标放在免税和超富人群;不削减支出

* 萨科齐政府将避免严厉的撙节措施

* 减赤细节将于8月24日公布

路透巴黎8月14日电---法国《星期日报》周日报导,该国中右翼政府计划在2012年削减约100亿欧元的预算赤字,但避免采取削减公共开支和全面增税等痛苦手段.

法国政府在财政赤字方面正受到市场和国际货币基金组织(IMF)的压力,其将在8月24日公布有关减赤的方案,而再过一个月,政府将宣布2012年预算.

由于明年4月的大选临近,法国总统萨科齐的减赤方案将远比本周意大利达成的450亿欧元的减赤规模温和,意大利是欧元区债务危机中最新成为聚焦目标的国家之一.

不过根据该报导,法国的减赤幅度估计在67-120亿欧元之间,这还是比外界最近估计的30亿欧元的规模要高出不少.

该报援引消息人士的话称,一大部分新增收入将通过中止对住房和法国海外领土的税收减免获得.此外,对超富人群徵收额外税收也在考虑范围内.

但萨科齐将避免采取英国式的撙节措施,并几乎排除了任何可能令本已疲软的经济复苏受阻的措施,例如削减公共支出或全面增税.

上周五公布的数据显示,在首季的强劲增长过後,2011年第二季法国经济成长停滞,令市场对今年全年成长2.0%及2012年成长2.25%的官方预估存疑.

令人失望的数据结束了气氛紧张的一周,市场把矛头指向法国银行业,因有传闻称继美国遭标准普尔调降债信评级後,法国将是下一个失去AAA评级的国家.

法国曾誓言将今年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比降低至5.7%,并计划到2013年将该比例进一步降至3%.IMF称,如果不采取更严厉措施,该目标就不可能实现.

**勉力平衡收支**

法国社会党领导人、或将于明年4月参选法国总统的Martine Aubry也向《星期日报》表示,法国应推出一项为失业青年创造就业岗位的刺激计划,作为减赤行动的配套措施.

"法国正遭受三重赤字:公共赤字、就业赤字及竞争力赤字,"她说."只解决一个问题而忽略另外两个,将令我们陷入困境."

预算部长Valerie Pecresse发表声明回击,称Aubry的建议形同"永远赤字的计划".

"Martine Aubry关于债务的言论是不折不扣的故作姿态--机会主义者的宣言无法掩饰社会党计划的本质,它将损害到法国的信用,"声明中说.

然而在这些政治语汇的背後,反对者对于该在2012年做些甚麽以保住法国AAA评级的问题上,似乎已有趋一致的立场.

Aubry在法国《世界报》周五的专栏中称:"在民主社会中,与反对者的辩论应该是自然而然的.我正在做明确的提案,让我们基于国家利益好好地讨论它们."这呼应了明年减赤100亿欧元的上述计划.(完)

--编译/审校 丁琦/梁睿雪/李婷仪/王丽鑫

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