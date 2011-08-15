欧洲央行料将长期介入市场交易

* 债券购买冲销举措仍被视作是成功的

* 购买债券带来的通胀影响十分有限

* 央行无限制资金供应令短期市场利率持低

路透法兰克福8月12日电---欧洲央行从金融体系抽回流动性,以冲销债券购买操作的能力,取决于其持续给予银行所需资金的流动性操作.

欧洲央行坚称没有像美国联邦储备委员会(美联储)和英国央行那样采取量化宽松,或者说印钞,因其购买债券投放的每一分钱,都以吸收银行一周期存款的方式进行了冲销.

进入本周前,欧洲央行的证券市场项目下持有740亿欧元公债,在本周开始购买意大利和西班牙公债後,这一数字或已迅速上升.

市场消息人士估算,欧洲央行本周买入约100-150亿欧元债券.苏格兰皇家银行称,欧洲央行与欧洲救援基金可能要买入最多8,500亿欧元债券,并在市场上停留一段时间.该救援基金或将在今年晚些时候接过购买债券的任务.

苏皇分析师Nick Matthews说道:"欧洲央行将不得不长期介入市场."

不过,由于金融系统中的流动性较所需额多出数以十亿计欧元的规模,心存谨慎的银行也需要为资金寻找一个安全的处所,因此欧洲央行几乎可以无限制地吸收资金.

"我认为(冲销操作)其实不存在太多问题,"伦敦的一位金融市场交易员表示."(欧洲央行)采取竞价标售,目前金融系统中的流动性又非常充裕,必需流向某个地方."

本周冲销操作的最高得标利率为1.14%,而同期的一周欧元银行间拆放款利率(Euribor)为1.281%,由于利差非常小,欧洲央行的安全性优势足以吸引到银行.

部分分析师预计,欧洲央行会维持全额分配政策很长一段时间.

"目前的状况是…持续无限制的流动性供应将会持续数年,"法国兴业银行分析师James Nixon表示.

相应地,这近乎保证了冲销操作的成功,因为金融系统中存在的流动性过量.

欧洲央行只有在欧元区债务危机出现缓解时,才会减少对银行的流动性供应,如果危机出现缓解,欧洲央行同样也会停止紧急债券购买计划.

**物价压力**

在足额分配资金政策之下,欧洲央行冲销操作对于短期利率的推升效应不大.欧洲央行自2008年10月开始实施足额分配政策,是化解银行间拆借紧俏的偏好工具.

无限量流动性供应对利率的影响性要比冲销高出许多.

当问到冲销操作对短期市场利率的影响时,法国兴业银行Nixon直截了当指出:"我觉得完全没有影响…如果持续提供无限量流动性,这才是压抑短期利率的关键."

足额分配政策让货币市场隔夜利率跌至低于欧洲央行主要政策目标,而欧洲央行的存单利率则形成货币市场利率的一道底部.

目前欧洲央行存单利率为0.75%,主要再融资利率为1.5%.欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)周四定于0.903%.

分析师亦指出,即使银行业者将额外资金存放至欧洲央行的意愿下滑,通货膨胀风险升高的可能性也不大,因为欧洲央行买债的数量将维持相对较小.

欧洲央行一名消息人士向路透表示,欧洲央行买债的数量,不足以对货币政策造成影响.

只要欧洲央行持有这些债券,央行将继续进行冲销操作,即便这主要是为了化解德国方面担心欧元贬值问题.

"冲销操作其实比较属于政治性问题,而非技术性问题--你必须让德国方面相信货币供给并没有增加,"意大利裕信银行经济分析师Marco Valli称.

"即使以我们现在讨论的数量,我也严重质疑这是否足以推升通货膨胀."

消息人士指出,欧洲央行不会将债券转移给欧洲救援基金--欧洲金融稳定机构(EFSF),而是会持有至到期,或甚至等日後市场较为平静时,再回售至市场.

意大利裕信银行经济分析师Marco Valli指出,万一欧洲央行被迫长期干预债市,这不会提高新增低廉资金流入经济的风险.

当大环境弥漫金融疑虑,欧洲央行会大举买进;这种紧张时期,银行业者通常会囤积现金,不愿放贷出去,令通货膨胀受到压抑.

"如果情况紧张,欧洲央行可以放手买进,不必担心新增流动性会四处流散至放贷,"Valli称."我完全不担心这种情况."(完)

--编译 程琳/李春喜/蔡美珍;审校 隋芬/艾茂林

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