财政部：地方政府债务收支纳入预算管理

路透北京8月15日电---中国财政部周一称,要抓紧研究建立地方政府债务风险预警机制,将地方政府债务收支纳入预算管理.对于融资平台公司存量债务,不得单方面改变原有债权债务关系,不得转嫁偿债责任和逃废债务.

刊登在财政部的新闻稿还指出,对还款来源主要依靠财政性资金的公益性在建项目,除法律和国务院另有规定外,不得继续通过融资平台公司融资,应通过财政预算等渠道,或采取市场化方式引导社会资金解决建设资金问题.

新闻稿并称,对使用债务资金的其他项目,原贷款银行等要认真做好重新审核工作,符合规定和政策要求的,要继续按照协议提供贷款;不符合有关要求的,地方政府要尽快进行清理,妥善处置.

中国总理温家宝7月中旬时表示,要加强对地方政府性债务监管,继续规范地方政府融资平台公司,严格控制增量,逐步消化存量,有效化解债务风险

中国财政部部长谢旭人之後则指出,研究建立规范的地方政府举债融资机制.要按照分类管理、区别对待的原则,妥善处理债务偿还和在建项目後续融资问题.

据审计署审计,截至2010年底,全国地方政府性债务馀额107,174.91亿元人民币,其中,政府负有偿还责任的债务67,109.51亿元,占62.62%;政府负有担保责任的或有债务23,369.74亿元,占21.80%.(完)

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