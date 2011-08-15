味千中国盘中重挫 解释未缓疑虑

路透香港8月15日电---食品连锁业者--味千中国(0538.HK)周一复牌後如预期地股价持续重挫,一度大跌逾17%,触及逾13个月来新低.分析师表示,味千上周五的澄清公告与先前几次的说明相差不大,

不过,分析师也指出,味千股价波段下跌了四成,若近期事件未提升至更严重的食品安全议题,今日低点可望提供支持.

本地时间上午11:03时,味千中国逆势下挫5.24%至9.95港元,稍早一度大跌17.14%至8.70港元,为2010年7月7日8.55港元以来最低;大盘恒生指数则是上涨2.02%.

瑞银发布报告指出,"公告里只针对媒体报导进行说明,未提及重建品牌价值的短长期策略,公司短、中期内仍存不在确定因素,如同先前报告所提到."

该投行于8月5日将味千评级由"买进"降为"持有",目标价则是下调至13港元.

味千上周五晚间在联交所发布公告,重新说明汤底原料及制造过程以及添加物遭罚款等事件,并为误用中国农业大学营养成分评价报告,引发误解而致歉.

元大证券则指出,除了下半年味千营业额将受此事件影响外,味千为重拾市场信心以及加强内部管理,势必提高内部费用,此外,味千也可能推出一系列的促销或加强广告,亦会让支出增加,对该公司仍持"中性"评级.

**股价跌深**

标榜汤底由猪骨熬制成并含有大量钙的味千拉面,7月下旬以来陆续遭到媒体报导其汤头为浓缩用料以及过往曾因面料添加剂而遭罚等事件,引发公众对其食品安全有所疑虑,股价也随之大跌.公司後于8月5日宣布股票当天上午9点30分起暂停买卖.

停牌前味千股价大跌8.7%至10.50港元,较7月下旬高点已跌逾四成.

不过,元大证券分析师也指出,味千股价跌幅已深,"就算营业额也不会掉到四成那麽多,如果没有更严重的问题出现,8、9元这里可以说是底部."

味千在公告中表明,目前并没有收到各监管机构就有关食品安全部分提出书面的质疑.若有相关重大事宜将会按规定进行公告.在此事件後,味千也允诺将着手稽核公司内部管理流程,确保高标准的产品.

味千先前曾发布澄清公告指出,面料添加剂"山梨糖醇"是根据日本特许经营商提供的配方使用,虽在2009年5月遭中国机构罚款并停止使用,但在2010年1月中国机构已允许面料添加山梨糖醇.

分析师表示,此事件发生到现在不满一个月,目前还没有足够的数据评估营业额因此下滑的幅度.味千在8月23日将公布中期业绩,届时管理层是否回应相关议题,受到关注.(完)