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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 15日 星期一 13:57 BJT

中国约三成平台贷款将转为公司贷款--报载

中国地方政府融资平台贷款清理现曙光,银行资本压力或有缓解.中证报周一援引权威人士透露,经过监管机构数轮清理,约三成平台贷款将转为一般公司类贷款,涉及2,900家平台,合计2.8万亿元人民币,另外,今明两年将是地方政府债务偿还高峰期,43%的债务将在两年内集中到期,预计达4.6万亿元. 路透

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