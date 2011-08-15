骆家辉：中国不必担忧美元资产安全

新任美国驻华大使骆家辉周日在北京出任驻华大使後的首次记者会上表示，中国对美元的投资仍然安全，中国不必担忧。他指出美国评级虽然遭降，但是还是有买家购买美国国债。“这已明确显示，对美国的投资安全、保险，尽管有挑战，但美国经济仍然强劲。”路透