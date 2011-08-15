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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 15日 星期一 14:02 BJT

中国可能是史上最严重的贸易保护主义国家--美经济学家

美国知名经济学家、彼得森国际经济研究所所长伯格斯滕周五称，中国大规模干预汇市，可能是历史上最为严重的贸易保护主义国家。伯格斯滕估算中国干预汇市导致人民币兑美元汇率至少被低估20%，并再次敦促美国财政部正式将中国定为汇率操纵国。路透

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