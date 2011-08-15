利比亚反抗军与政府代表谈判--消息

据知情人士透露，利比亚反抗力量与卡扎菲政府的代表周日晚在突尼斯靠近利比亚边境的一家酒店举行闭门谈判，但他未透露哪些人参与了谈判。目前尚未获得卡扎菲政府或反抗力量证实此次会谈。 这名消息人士说：“反抗力量代表与卡扎菲代表正在会谈。”图为8月13日一辆坦克驶往利比亚战区。路透