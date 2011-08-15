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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 15日 星期一 14:34 BJT

西班牙超级杯首战巴萨2-2平皇马

周日在西班牙超级杯首轮较量中，皇家马德里坐镇伯纳乌球场主场迎战巴塞罗那，双方最终2-2战平。双方第二回合将于周三在诺坎普球场上演。比利亚和梅西分别为巴萨贡献一球，厄齐尔第13分钟的进球使皇马取得领先，阿隆索下半时得分将比分定格在2-2。图为8月14日C罗赛场错失进球机会后反应。路透

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