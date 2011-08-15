目前世界排名第一的塞尔维亚人德约科维奇周日在罗杰斯杯决赛中，苦战三盘以6-2、3-6与6-4击败美国对手费什，世界第一保卫战首秀表现完美。本赛季夺冠数亦创下纪录。此役的胜利也让小德成为继1993年桑普拉斯以来，第一位在登上世界第一宝座後首站赛事即夺冠的选手。图为8月14日小德举杯庆胜。路透