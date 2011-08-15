版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 15日 星期一 14:32 BJT

小德问鼎罗杰斯杯

目前世界排名第一的塞尔维亚人德约科维奇周日在罗杰斯杯决赛中，苦战三盘以6-2、3-6与6-4击败美国对手费什，世界第一保卫战首秀表现完美。本赛季夺冠数亦创下纪录。此役的胜利也让小德成为继1993年桑普拉斯以来，第一位在登上世界第一宝座後首站赛事即夺冠的选手。图为8月14日小德举杯庆胜。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐