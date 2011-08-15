法布雷加斯即将转会巴萨

巴塞罗那周日宣布，已经与阿森纳就西班牙中场法布雷加斯加盟巴萨事宜达成原则性一致，周一法布雷加斯将接受体检。24岁的小法与世界足球先生梅西同时出道于巴萨青训营，2003年9月投身阿森纳，次月，时年16岁又177天的小法首秀对阵罗瑟汉姆，成为阿森纳队史上最年轻的首发球员。图为小法6月15日在一次香水宣传活动上。路透