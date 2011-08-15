版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 15日 星期一 14:29 BJT

中国国足新帅瞄准世界杯

前皇马主帅卡马乔周日接过中国男足帅印後表示，将扛起中国打入2014年巴西世界杯的重担。卡马乔与中国签约三年，取代中国男足原教练高洪波。新华社引述卡马乔的说法称：“我非常清楚我们的目标是进一步提升中国足球的水平，带领中国队打入2014年巴西世界杯。”图为2009年5月23日卡马乔观赛。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐