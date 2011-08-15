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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 15日 星期一 14:28 BJT

曼联英超新赛季开门红

周日在英超新赛季首轮比赛中，曼联迎来开门红，2-1战胜西布朗。比赛第13分钟，鲁尼为曼联打入比赛第一粒进球，随後西布朗利用曼联守门德赫亚的迟疑将比分扳平，但第81分钟，阿什利・扬导致对方後卫里德自摆乌龙，比分最终锁定为2-1。切尔西首轮0-0被斯托克城逼平。资料图为鲁尼8月7日在一场比赛中。路透

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