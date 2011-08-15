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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 15日 星期一 14:09 BJT

英首相称将修复"破损社会"

英国首相卡梅伦周一表示，英国政府将修复“破损的社会”，以防再次出现骚乱。““这是唤醒我们国家的一个警钟。沉积数十年的社会问题就在我们身上爆发了，”他说道。英国多个城市最近爆发了数十年来最严重的骚乱，自骚乱以来已有超过2,800人被捕。路透

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