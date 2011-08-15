伊朗重申若不加快投资 或收回中石油气田开发权

路透德黑兰8月13日电---伊朗周六向中国重申,可能收回中国国有石油公司的气田开发权,除非後者加快投资步伐,此前一周伊朗新任石油部长表示,不需要外国承包商.

"如果中国石油天然气集团公司(CNPC)对South Pars气田第11期项目的开发继续拖延,将肯定对其发出最後通牒,"伊朗半官方迈赫尔通讯社(Mehr news agency)援引伊朗国家石油公司(NIOC)负责人Ahmad Qalebani称.

伊朗国家石油公司在6月表示,如果中石油集团不加快项目进度,将让国内公司来替代这家中国公司.

"如果South Pars气田第11期项目的开发维持目前态势,有可能会把整个项目转让给实力雄厚的国内承包商,"Qalebani并称.

伊朗政府在2009年与中石油集团签署47亿美元的合同,以协助开发South Pars气田第11期项目,以取代遭到一再拖延指责的法国石油公司道达尔(TOTF.PA).这座大型气田由伊朗和卡塔尔共有.

道达尔和其他欧洲公司被迫退出伊朗,因欧盟(EU)发布严格的禁令,禁止企业向伊朗油气行业投资.此前美国企业已遭遇类似的禁令.

分析师预计亚洲企业会获得大部分的伊朗油气开采业务,但伊朗已对工作进度表达不满.(完)

--编译 肖群英;审校 王冠中

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