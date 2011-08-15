澳保集团购入渤海保险20%股权

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透悉尼8月15日电---澳洲最大的汽车和住宅保险商澳洲保险集团(澳保集团)(IAG)(IAG.AX)将以约1.07亿美元买入中国一家保险公司20%的股权,进军中国市场,为实现到2016年10%的整体签单保费收入来自亚洲的目标迈出关键一步.
IAG只在英国有较大规模的海外业务,由于英国业务出现减记,该集团锁定亚洲地区,谋求业务增长.
"一旦结盟完成,IAG将在全球人口最多、亚洲增长最快的经济体--中国和印度站稳脚跟,"集团CEO Mike Wilkins称.他曾反复表达对进入中国市场的兴趣.
IAG已同意按6.875亿元人民币的价格买入渤海财产保险股份有限公司的股份,预计交易将在2012年初完成.
渤海保险成立于2005年,是中国首家总部设在天津的全国性财产保险公司.
渤海保险主要受理车险业务,未来十年内,车险业务料每年增长10-15%.(完)
--编译 白云;审校 杜明霞
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