《阳歌专栏》腾讯和阿里巴巴：想当老大不容易

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**IPO临近 土豆网新闻多**

不得不说，土豆网在走向IPO的道路上，算得上是今年中国媒体提及最多的一家企业了，关于土豆的新闻几乎天天不缺。上周媒体报导，百度(BIDU.O)正在洽购土豆，中国媒体现在又称土豆也在与优酷网YOKU.N、乐视网300104.Z洽谈。同时，国际媒体上周大约同一时间报导，土豆1.8亿美元IPO已经获得足额认购，定价日定于本周二，周三为首个交易日。

那麽，到底是什麽情况？显然土豆网董事长兼CEO王微有着自己的算盘，想要按照自己的方式为公司争取最高的估值，而且他可能觉得出售公司的估值比IPO的会更高。百度、优酷最有可能给出好报价，但两家公司几乎一定都会要求王微辞任董事长，这是他与其他很多类似中国企业的负责人都不愿意做的事情。

IPO显然可以让王微保住董事长的职位，而且极有可能是土豆自己或帮助其上市的投行故意向媒体透露收购传闻，以激起投资者对公司IPO的兴趣。如果要赌的话，我会把钱压在IPO上，胜算七成。

土豆的各家求购者中，百度的机会可能要比优酷大一些，因为百度给的钱可能会更多，而且王微还有很小的机会继续管理公司。土豆曲折离奇而又多姿多彩的IPO本周稍晚如何落幕？大家不妨拭目以待。

一句话：土豆可能会继续推进IPO，拒绝其他企业的收购报价，因为在权、钱衡量中，王微更倾向于掌控公司的控制权。

**腾讯和阿里巴巴：想当老大不容易**

互联网巨头腾讯(0700.HK)和阿里巴巴1688.HK过去几年努力成为各自领域的领头羊，并在此过程中为其股东带来了巨额回报。但现如今，这两家企业突然间意识到自己陷入了“中年危机”，最明显的表现就是，最新的季度财报显示其增速骤然放缓。

阿里巴巴第二季度利润上升29%，虽然不算太差，但仍是一年半中增速最慢的一个季度。但更令人担心的是，其商户的不断减少，这也反映出一个简单的事实，即中国只有少部分潜在企业愿意在网上进行交易。

腾讯的业绩也乏善可陈，可能甚至更糟，其第二季度利润同比增长29%，从绝对数字来看并不算太差，但却是其四年来增速最慢的一次，同时由于其大举投资新项目，利润率也大幅下滑。自5月份达到峰值以来，腾讯的股价已下跌23%，而阿里巴巴的股价则从3月份的高点下跌了近一半。

阿里巴巴投资者应做好应对漫长冬季的准备，因该公司似乎并无任何新的重要增长引擎可推出，公司似乎也只是试图从现有客户身上赚取更多钱。互联网搜索引擎巨头百度(BIDU.O)也在尝试这一策略，但其效果非常有限。

腾讯的情况看起来更为有趣，该公司计划在快速发展但竞争异常激烈的电子商务和视频分享领域推出新的项目。鉴于腾讯过去强有力的执行记录，如果发现腾讯在上述两领域或其中之一获得成功，我并不会感到意外，这也有助于其重启增长态势。但无论如何，阿里巴巴和腾讯的利润或营收都不太可能在短时间内再次回到30%以上。

一句话：腾讯和阿里巴巴都日益成熟，但在未来两年内其营收或利润增长都不太可能回到30%以上。

编译：靳怡雯/张敏 发稿：程芳/王燕焜

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