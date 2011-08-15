全球性通货膨胀短期内仍不足为虑

* 尽管当局实施货币刺激措施,短期通胀风险依然很低

* 高负债让央行宽松政策无法有效刺激消费和投资

* 债券收益率较低显示投资者对物价前景感到宽心

路透伦敦/纽约8月12日电---一名被医生下令增肥的厌食症患者,或许会杞人忧天地担心自己某天变胖.

现在普遍偏低的通胀率也引发类似的烦忧.各大央行为刺激经济增长而推出的特别措施,最终必将大幅推高物价,让拖累全球经济的债务问题因通货膨胀而消灭?

经济学家弗里德曼(Milton Friedman)有句名言是,通货膨胀不论何时何地都只是一种货币现象,对于信奉这个理论的货币学派人士来说,美国联邦储备理事会(美联储,FED)和其它主要央行大幅扩张的资产负债表,简直就是随时可能引发通膨大火的火药库.

"美联储称长期通胀预测稳定,但我看到的情况是,货币增长率已大幅上升,美元在贬值,就连兑欧元这样的疲弱货币也在贬值,生产力增长目前已经放缓.这些迹象让人感到不安,"美国卡耐基梅隆大学的政治经济学教授Allan Meltzer说.

他称,只有出现像美国前总统卡特(Jimmy Carter)时代那样的社会公众怒火,才能阻止物价恶性循环上涨.当年社会民众的强烈不满,促使卡特1979年任命沃克尔担任美联储主席,铁腕对抗通胀.

"那样的讯息必须由公众发出.债券持有人不会发出这种呼声,美联储不会,政府也不会,"Meltzer说到.他是《美联储历史》(A History of the Federal Reserve)一书的作者.

不过,目前的强力普遍共识是:鉴于经济增长前景黯淡,担心通胀显得并不恰当.由于经济成长前景疲软,已促使美联储宣布将维持极低利率政策直到2013年.

"在多数发达国家,并没有源自国内的通胀压力,"花旗私人银行全球首席投资官Richard Cookson称.

**货币机制失灵**

Cookson指出,很多国家发现他们步入日本过去20年深陷其中的窘境:随着民间部门努力削减无法持续的高债务,消费者和企业不愿借贷和支出.

在此情况下,将央行新增准备金以乘数效果转为贷款及银行存款的机制无法奏效.此外,现金在经济体系内的流动比往常慢得多,消除了另一个可能引发通胀的来源.

Cookson预料,货币乘数终究将再度正常发挥效用,但短期内不会."问题在于这可能需要花费几年时间,因资产负债表严重受损,"他并称.

随着美国、德国和英国公债收益率(殖利率)跌落至历史低位,市场似乎已认同经济复苏速度将缓慢的观点.

"我认为,美国联邦储备委员会(美联储,FED)明智地认识到,这将是一个漫长而缓慢的过程,而漫长缓慢复苏通常不会带来明显通胀,"曾任职美联储、纽约摩根大通分析师Michael Feroli指出.

UniCredit Research美国首席经济分析师Harm Bandholz认为,单独来看美联储的放松货币政策措施,可能被认为会增加物价上涨压力.

"但在这种持续性缓慢成长和降低杠杆的环境下,整体通胀压力不高,"他称.

浏览2011年和2013年的利率预期,请浏览:(link.reuters.com/pej23s)

**就业市场奄奄一息**

美国就业市场疲弱是支持经济低增长及低通胀率情况展望的佐证.

因此许多美国民众已放弃寻找工作.7月就业年龄人口中仅有58%受聘,为28年低点.

此外,经通胀调整的第二季时薪较上年同期下降1.2%,证实了实际薪资的停滞趋势.

渣打银行分析师表示,预计失业率在2012年底将达到8.5%,目前为9.2%.他们在报告中称,"这意味着薪资增长疲弱,且通胀压力低."

诚然,通胀预期心理的一项重要指标--美国10年期公债收益率和10年期通膨保值公债收益率之差,目前远高于2009年初水准.2009年初正值全球金融危机达到顶峰之际,当时有关通缩的恐慌肆虐.

而对冲通胀风险的代表性工具--现货金本周创纪录高点,今年迄今上涨24%.

不过伦敦顾问公司Capital Economics资深市场分析师John Higgins称,随着大宗商品下滑,通胀预期很可能消退.

Higgins称,"引发这个现象的导火线可能是,更多经济疲弱的迹象,以及通胀本身下降的信号."

油价自4月来已下跌约20美元,铜价本周降至八个月低点.铜也是对全球经济需求极为敏感的晴雨表.

主要大宗商品回落,一部分是反映中国持续收紧政策所导致的经济增长放缓.

这进而加剧了有关中国高通胀率接近触顶的预期.中国7月通胀率触及6.5%.摩根大通分析师认为,新兴市场通胀水准大概都已经过了高峰.

不过这不代表发展中国家的决策阶层可以降低对通胀的防备.货币战争的讨论尚未结束.举例来说,中国当局便大表不满,认为美联储的宽松政策,可能通过助长资本流入新兴市场及美元贬值,而再度输出通胀.

"近期全球大宗商品价格修正走势,或许能在短期内帮助缓解一些通胀压力,但中期而言,西方国家的宽松货币政策可能会加剧输入型通胀的忧虑."瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光在一篇报告中称.(完)

--编译 白云/肖群英/王翔琼;审校 蔡美珍

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