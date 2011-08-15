日本研究员用PET瓶制作辐射检测器

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透东京8月15日电（记者 Yuko Takeo）---为了满足日本震後对放射性检测器日益上升的需求，一名日本研究员用回收後的PET瓶制作了检测设备。
这种检测器是由京都大学一名助理教授中村秀仁(Hidehito Nakamura)与帝人株式会社合作设计的，成本比现有的、大多来自外国公司的设备低90%。
帝人株式会社的一名销售主管Toru Ishii说：“地震後需求不断增加，我们计划9月底推出最终产品。”
这款名为“Scintirex”的检测器是由一种塑料树脂制成，在接触到放射性物质时发出荧光，并能测量出放射强度。
帝人株式会社公关部预计，最早下个月可以向政府机构和公司供应检测器，预计价格约为1万日圆（约合130美元），这相当于现有产品价格的十分之一。（完）
编译：高虹 发稿：程芳
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路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)