15日盘後分析：无量成A股反弹短板

随着外围市场对A股市场的影响力逐渐减弱，市场关注焦点逐步转到国内政策面上，受到宏观调控政策定向宽松预期的提振，今日A股继续震荡反弹，显示在憧憬政策改善的预期下投资者信心有所恢复。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

随着外围市场对A股市场的影响力逐渐减弱，市场关注焦点逐步转到国内政策面上，受到宏观调控政策定向宽松预期的提振，今日A股继续震荡反弹，显示在憧憬政策改善的预期下投资者信心有所恢复。

早盘沪深两市股指高开，随後受到2600点关口压制以及煤炭、银行股的拖累，大盘始终保持弱势震荡格局，午後，银行股突然发力，引领沪综指重新回到2600点上方，并直逼“8.05”缺口压力，不过中小盘题材股高位回落，对市场人气造成一定的冲击，尾盘沪综指报收于2626.77点，上涨1.30%。

从技术层面分析，大盘连续反弹固然可喜，但是量能持续萎缩为大盘後市反弹增加变数，如果上攻迟迟得不到量能的有效配合，技术反弹结束并再度回落的概率将大大增加。

笔者认为，就短期看，外围市场波动对A股市场形成的干扰正在逐渐减弱，而当前主导A股走向的关键因素将逐渐转移到国内基本面上来。

上周管理层提出的“定向宽松”无疑给市场注入了一针强心剂，投资者开始憧憬未来货币政策将稳中逐渐放宽。这成为近几日大盘持续的反弹的关键因素，不过，就目前的市场环境看，股指连续反弹的空间有限，A股後市转为震荡走势的概率较大。

操作上，鉴于国内外环境仍充斥着不确定性因素，意味着市场的系统性风险仍未完全释放，因此此时最好的策略就是以静制动，静观其变。

一方面，密切关注政策面变化，此次全球股市暴跌无疑给管理层敲响了警钟，定向宽松并非空穴来风，在未来调控政策的制定、实施上势必会做出调整，这些都将直接影响到A股市场的走势。

另一方，关注盘面成交量的变化。无量反弹说明市场仍在犹豫和选择，正所谓“逆水行舟不进则退”，面对上方缺口压力，反弹随时可能夭折，短期市场或重回震荡格局。

总体上看，目前市场中积极和消极的因素错综复杂交织在一起，但相比前段时间一边倒的利空环境，近期毕竟出现了转暖的信号，不过投资者信心的恢复以及管理层政策的最终确定都需要一个相对较长的过程，等待是目前最好的操作策略。（完）

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