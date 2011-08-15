游戏出版商艺电对圣诞节销售乐观

路透法兰克福8月15日电---游戏出版商艺电(Electronic Arts)ERTS.O对圣诞节假期销售乐观,因该公司即将发布新的游戏,并准备推出最重量级的游戏"Star Wars: The Old Republic".

"我们非常看好今年的圣诞假期,因为我们将推出数个重量级游戏."艺电欧洲销售主管Jens Uwe Intat在欧洲最大的视频游戏展Gamescom开始前接受路透采访时称.

艺电对普遍期待的在线游戏"Star Wars: The Old Republic"的推出持乐观态度.

该游戏的推出日期还未确定,但是Intat表示他希望推出时间在假期开始前.

艺电还将专注于Facebook游戏,这些游戏是免费的.不过其潜在的广告收入可能拉动未来的营收.Intat还称,"越来越多的消费者产品企业意识到这点,并努力发掘这种机会".(完)

--编译 李富强;审校 高琦

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