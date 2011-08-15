德外贸协会主席敦促德法同意推出欧元债券

路透柏林8月15日电---德国外贸协会(BGA)主席敦促德法两国领导人周二在巴黎会议上同意联合发行欧元区债券,不过到目前为止,德国政府都一直强烈反对此提议.

BGA主席伯尔纳(Anton Boerner)接受路透采访时表示,若不推出所谓的欧元债券,那麽欧元区债务危机恐有导致全球衰退的风险.

"我们必须向市场表明我们准备好采取适当的工具,这意味着德国需同意推出欧元债券,"伯尔纳说.他在德国外贸协会的优先职责就是确保德国出口强劲.

"我们需要按照严格的条件来发行欧元债券,"他说.

伯尔纳并称,"我们需要这个,而且我们需要快速推出(欧元债券)."他并敦促发行欧元债券的规模应不受限制.

德国世界报周末援引未具名消息人士的话报导称,政府正考虑发行欧元债券,但梅克尔政府的高级阁员认为目前并非考虑此举的时机,因可能提高德国的举债成本.(完)

--编译 许娜/侯向明;审校 沈以文

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