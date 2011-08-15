金价恐连续第三日下滑

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透新加坡8月15日电---金价周一下滑0.4%,可能录得连续第三日下跌,因风险偏好重燃令投资者进入股市,离开避险资产.
交易商和分析师表示,亚洲买兴尤其是来自中国的买兴,帮助抵消了部分卖压,使金价从稍早下滑1%的跌势中拉回.
"投资者已从买黄金卖股票的模式转至卖黄金买股票的模式,因为亚洲股市的表现好于黄金,"一位驻香港的交易员表示.
0645GMT,现货金下跌0.4%报每盎司1,738.46美元.美国期金下滑0.1%报每盎司1,740.40美元.
全球现货金价格大跌给中国市场参与者创造出套利机会.上海黄金交易所远期合约报每克358.70元人民币,或每盎司1,745.79美元.
"上海市场开盘後,来自上海的买兴强劲."永丰金融集团有限公司交易主管Peter Fung称.
上海期金主力合约最新报每克360.24元人民币,或每盎司1,753.28美元.
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust8月12日止的黄金持仓量较上日减少1%至1,260.173吨,为一周半最低.
美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,上周投机客降低美国黄金期货和期权多仓.
路透市场分析师王涛认为,技术分析显示未来24小时金价可能回升至1,768美元.
现货铂金下跌0.2%报每盎司1,789.99美元,此前连涨四天.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1738.46 -7.40 -0.42 22.47
现货银 38.98 0.00 +0.00 26.31
现货铂金 1789.99 -4.01 -0.22 1.27
现货钯金 752.47 9.47 +1.27 -5.88
TOCOM期金 4301.00 -46.00 -1.06 15.34 79747
TOCOM铂金期货 4470.00 -3.00 -0.07 -4.81 6680
TOCOM期银 95.90 0.70 +0.74 18.40 703
TOCOM钯金期货 1881.00 30.00 +1.62 -10.30 193
COMEX期货合约
12月黄金 1740.40 -2.20 -0.13 22.44 23286
9月白银 39.04 -0.08 -0.20 26.16 4906
汇率
欧元/美元 1.4315
美元/日圆 76.88
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 兰秀娟/李富强;审校 隋芬/蔡美珍
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