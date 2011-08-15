专家称Android存在严重安全漏洞

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透波士顿8月12日电（记者 Jim Finkle）---手机专家哈塞尔（Riley Hassell）称，他发现谷歌(GOOG.O)Android操作系统存在严重安全漏洞。
哈塞尔告诉路透社，他和同事麦考利（Shane Macaulay）决定不在上周的黑客大会上公布其研究，因担心会被犯罪分子利用，攻击Android手机。
安全公司Privateer Labs创始人哈塞尔说：“当你发布安全漏洞，但补丁尚未推出，将会造成破坏。”
哈塞尔称，他和麦考利已提醒谷歌其发现的软件漏洞。
谷歌发言人南卡洛（Jay Nancarrow）称，Android安全专家已与哈塞尔讨论了研究结果，但认为Android本身没有问题。
“Android并不存在漏洞。”他拒绝对此进行阐述。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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