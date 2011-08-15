中国下半年海外并购继续两位数增长--普华永道

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透上海8月15日电---国际会计师行普华永道周一预计,下半年中国企业的境外并购活动将继续实现两位数的增长,届时会有更多的资源类交易及大额交易发生.
普华永道企业购并合伙人刘晏来还预计,除了矿产资源外,下半年更看好工业及消费品领域海外并购的成长.中国传统的强势产业,例如汽车、化工等制造业企业已有走出去的冲动;而食品、服装、家电等消费类企业亦有收购海外品牌,加速海外扩张的需求.
"矿产资源更多代表国家意志,而工业、消费品代表更多的企业自主行为."他指出,除了矿产资源外,中国海外并购最大的驱动力来自技术、市场及品牌.
上半年,中国大陆企业的境外并购数量达107宗,同比增长14%.若按行业区分,今年上半年,原材料海外并购数量占比27%,较去年同期的36%下降;而工业领域并购数量占比由13%增至25%.
他说,"资源并购类交易,正在讨论的有很多,估计下半年会有更多的资源交易披露或成交."
中国光明食品集团周一承认正洽谈收购澳洲Manassen食品公司股权,给予其企业估值逾5亿澳元(合5.16亿美元).
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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